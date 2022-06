Ansturm auf Hüpfburg in Elster

Der Jugendclub „Zuflucht“ Elster hat seine Türen wieder geöffnet. Die Kinder nehmen das Angebot dankbar an. Was alle nicht hoffen und warum Tränen rollen.

Elster - Die Hüpfburg ist innerhalb weniger Sekunden fest in Kinderhand. Die Besucher des Jugendclubs „Zuflucht“ Elster begrüßen kurz Mitarbeiterin Sabine Hoffmann, ziehen ihre Schuhe aus und springen vor Freude über die mit Luft gefüllte Fläche. Endlich, heißt es in der Runde, ist unser Jugendclub wieder auf, wer sich ausgetobt hat, stärkt sich am Büfett mit Obst oder Gemüse. Sarah Abt und Emily Knape sind gleich nach Schulschluss in die Einrichtung gekommen.