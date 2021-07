Anruf löst in Elster Schnappatmung aus

Elster - „Nach dem Anruf habe ich erst einmal Schnappatmung bekommen“, sagt Sabine Hoffmann, die anschließend auf Wolke sieben schwebt. Der Grund für diesen emotionalen Ausbruch ist die Ankündigung des Elsteraner Unternehmers Mario Letz, dem Jugendclub „Zuflucht“ zur Absicherung des Sommerferienprogramms 1.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Das Geld wird vom örtlichen Verein „Strahlende Kinderaugen“ verwaltet. „Es geht ganz pragmatisch um die Ausstellung einer Spendenquittung“, so Vereinsvorsitzender Steven Patzek. Da das Geld zweckgebunden ist, geht es zu 100 Prozent an den Jugendclub zurück.

Mario Letz betont, dass er sich keine Sorgen in puncto Verwendungszweck macht. Das Team um Sabine Hoffmann genieße sein volles Vertrauen. „Ich gebe das Geld gern“, sagt er und ergänzt, dass er noch befreundete Unternehmer für das Projekt Unterstützung des Ferienprogramms gewinnen will. „Die Arbeit, die hier im Jugendclub zum Wohl der Kinder geleistet wird, ist fantastisch“, so Letz, der explizit betont, dass diese Spende eine Herzensangelegenheit sei.

Ein Teil des Geldes, erzählt Hoffmann, wird in eine Veranstaltung am heutigen Donnerstag investiert. Die Kinder schlafen nach der Nachtwanderung im Jugendclub und haben sich zum Abendbrot Pizza gewünscht. Bei fünf Wochen Programm besteht permanent der Wunsch, Eis essen zu gehen. Pool-Chemie muss gekauft werden, das Trampolin hat seine besten Jahre hinter sich, zehn Kunststoffstühle stehen oben auf dem Wunschzettel. „Für die Spende bin ich unendlich dankbar.“ (mz)