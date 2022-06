Annaburgs Haushalt bietet immer weniger Spielraum

Bevor in der Sitzung des Annaburger Stadtrats in Prettin die Finanzsorgen zur Sprache kamen, wurden Personalveränderungen in Feuerwehren vollzogen. Dazu gehörte, dass Falco Zschiesche jetzt Ortswehrleiter in Plossig ist. Bürgermeister Stefan Schmidt überreichte die Ernennungsurkunde und wünschte alles Gute für das neue Ehrenamt, ebenso Stadtratsvorsitzender Peter Kerz.

Foto: Grommisch