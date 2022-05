Annaburgs Bürgermeister: „Das ist ein harter Schlag“

Die Finanzplanung ist in Annaburg derzeit besonders schwierig. Welche Ursachen es dafür gibt und wie gegengesteuert werden könnte.

Ein großer Berg Geld, der wird in Annaburg benötigt, um Gewerbesteuerrückzahlungen vornehmen zu können.

Annaburg/MZ - Der Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft Annaburg) spricht von einem harten Schlag. Getroffen hat er die ganze Stadt, konkret die Finanzlage der Kommune. Intern beschäftigt das Problem die Verwaltung schon länger. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwochabend wurde das Dilemma nun öffentlich angesprochen. Die Stadt hat Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von rund 800.000 Euro zu leisten.