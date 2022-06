Annaburgs Abgeordnete haben Beschluss über Steuerrückzahlungen erst einmal vertagt

Auch wenn die Räte diesmal in Purzien tagten - im Rathaus in Annaburg muss man nach Quellen fürs Rückzahlen der Gewerbesteuern suchen.

Annaburg/MZ - Es ist wohl ein einmaliger Vorgang in Sachsen-Anhalt. Die Stadt Annaburg soll nach Entscheidung des Finanzgerichts an vier Betriebe Gewerbesteuern zurückzahlen. Sie waren in den Jahren 1992 bis 2021 eingezogen worden. Für die Stadt ist das eine extreme finanzielle Last.