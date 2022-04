Annaburgr entsetzt über Umweltfrevel

Annaburg/MZ - Bei dem Frühjahrsputz Ende März in Annaburg wurde viel erreicht. 229 Leute beteiligten sich, anerkannte Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft Annaburg) am Dienstagabend in der Stadtratssitzung in Purzien und bedankte sich bei den Teilnehmern.

Allein in Bethau sei es gelungen, 27 Prozent der Einwohner zum Mitmachen zu motivieren, lobte er in Richtung von Ortsbürgermeister Andreas Nowack. Das sei eine beachtliche Zahl, äußerte Stefan Schmidt. Doch die Freude über das im Stadtgebiet Erreichte ist erheblich getrübt.

Am Dienstag verbreitete sich rasch die Nachricht über eine große Umweltsauerei. Nur wenige Meter neben der Straße zwischen Annaburg und Schweinitz (am Beginn des Waldes aus Richtung Annaburg) wurden offenbar zwei große Ladungen an Müll in den Wald gekippt. Er sei entsetzt darüber, sagte der Bürgermeister. In der Einwohnerfragestunde war der Umweltfrevel bereits angeprangert worden.

Stefan Schmidt informierte, dass Anzeige erstattet worden ist. Der Unrat sei an eine der Stellen abgekippt worden, die während des Frühjahrsputzes von Müll befreit wurden, informierte er. Allerdings, der Bürgermeister hat Hoffnung, dass der Verursacher vielleicht doch ermittelt werden kann. Denn in den Müllbergen seien „Anhaltspunkte“ gefunden worden, die zu dem Verursacher führen könnten, sagte er.

Stadtratsvorsitzender Peter Kerz (Freie Wählergemeinschaft) bat Bürger, aufmerksam zu sein und Umweltsünder zu melden. Wenn ihnen etwas fragwürdig vorkomme, sollten sie sich auch mal Kennzeichen von Fahrzeugen notieren.