Annaburger Weihnachtsmarkt wieder in gewohnter Größe

Das „Aufatmen“ nach Corona wird auf dem Annaburger Weihnachtsmarkt am wieder breiteren Angebot deutlich.

Annaburg/MZ - Gemütlich wurde es an der Feuerschale auf dem Annaburger Vorderschlosshof am vergangenen Sonntag. Darin loderten dicke Holzscheite und verbreiteten wohlige Wärme. Und wenn dann noch das vorweihnachtliche Grundnahrungsmittel Glühwein dazu kam, wurde es gemütlich. Zahlreiche Annaburger und Besucher aus dem Umland suchten sich den Weihnachtsmarkt in der Schloss- und Heidestadt als Ziel für ihren Nachmittagsspaziergang oder -ausflug aus.