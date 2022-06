Annaburger Verein für Heimatgeschichte und Denkmalpflege unterstützt das Projekt Denkmal-Umzug finanziell

Thomas Finke (2. von rechts) übergibt im Annaburger Rathaus an Bürgermeister Stefan Schmidt den symbolischen Scheck im Beisein von Detlef Schulze (links) und Bernhard Richter.

Annaburg/MZ - Von langer Hand vorbereitet - das gilt auf jeden Fall für den Plan in Annaburg, ein Denkmal umzusetzen. Es geht um jenes von Friedrich dem Weisen. Noch steht es in einer Baumgruppe unweit von Gertrudshof. Doch das soll sich ändern. Seit 2017 ist das bereits Thema in der Stadt. Und bis es soweit ist, wird auch noch viel Wasser durch den Neugraben fließen. Denn Ziel ist es, spätestens 2025 das Vorhaben abschließen zu können. Die Jahreszahl, Heimatforscher wissen es, ist nicht zufällig gewählt.