Annaburger Trainer gibt Starter-Duo Platz im Mittelfeld als Ziel mit

Zwei Annaburger Sportler starten bei Landesmeisterschaften in Halle in der Halle.

Kevin Heinze beim Hürdenlauf am Donnerstag in Jessen.

Jessen/MZ - An diesem Sonntag finden die Hallen-Landesmeisterschaften im Mehrkampf in Halle statt. Bei diesen werden auch Leonie Neiße und Kevin Heinze vom SV Grün-Weiß Annaburg in der Altersklasse 15 starten. „Die zu absolvierenden Disziplinen sind 60 Meter Hürdenlauf, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen und 800 Meter Laufen“, erläutert Paul Schmolke.