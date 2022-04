Annaburger Traditionsveranstaltung wird anders als gewohnt ausklingen

Die Planungen laufen für das Schlossfest im Juni in Annaburg. Dabei wird auf Bewährtes gesetzt, aber nicht alles hat Bestand.

Ein Feuerwerk bildete häufig den glitzernden Abschluss des Schloss- und Heimatfestes in Annaburg. Doch das ist jetzt Geschichte.

Annaburg/MZ - Das Schloss- und Heimatfest in Annaburg soll endlich wieder gefeiert werden. Wie es Tradition ist am dritten Wochenende im Juni. Zwei Jahre lang musste wegen der Corona-Pandemie darauf verzichtet werden. Diesmal steht auch noch eine besondere Festausgabe an, die 185. Das bedeutet, dass es zu diesem außergewöhnlichen Anlass auch Außergewöhnliches geben soll, einen Festzug durch die Stadt zum Beispiel.