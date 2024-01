Ein Trickbetrüger versucht Andreas Lenz weiszumachen, dass er 28.500 Euro gewonnen hat. Der Annaburger soll 800 Euro an Zustellungskosten bezahlen, stattdessen holt er die Polizei.

Andreas und Petra Lenz aus Annaburg sind einem Betrüger nicht in die Falle gegangen und warnen deshalb vor der Masche.

Annaburg/MZ. - Gegen 18 Uhr klingelte an einem Montagabend das Handy von Andreas Lenz. Am anderen Ende überbrachte ein gewisser Stefan Reuter dem Rentner die freudige Mitteilung, dass er 28.500 Euro gewonnen habe. Damit er schon am Folgetag von dem Geld profitieren könne, würde lediglich eine kleine Summe fällig werden, um die Kosten des Notars sowie die für die Zustellung durch einen Geldboten und eine entsprechende Versicherung abzudecken.