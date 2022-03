Annaburger Sekundarschüler lesen zwei Wochen die MZ

Was die Jugendlichen beim Lesen der Zeitung am meisten bewegt.

Annaburg/MZ - Ihre Lektüre der MZ im Rahmen des Medienprojektes Klasse 2.0 haben die Schülerinnen und Schüler der 8 b der Sekundarschule Annaburg auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine und dessen Folgen auf Wirtschaft und Leben in Europa und Afrika konzentriert. Das Ergebnis haben sie in einem Schaubild zusammengefasst.

Das Medienprojekt, dessen Partner die MZ-Mediengruppe und Mitgas sind, zieht sich durch verschiedene Fächer. Während in Deutsch journalistische Darstellungsformen in Theorie und Praxis behandelt werden, geht es in Wirtschaft um Ausbildungsberufe in der Medienbranche.

Zudem haben die Schüler eine Vertreterin der Lokalredaktion Jessen eingeladen, um sich über die Angebote der MZ, den Redaktionsalltag und Berufswege zum Journalismus zu informieren.