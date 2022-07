Annaburger Schüler erhalten Abschlusszeugnisse

Welche Berufe die Teenager künftig ergreifen und was Direktor Matthias Weiß in seiner Rede sagt.

Annaburg/MZ - Das Wort Streber hat Angelina Barthel in den vergangenen Jahren des Öfteren gehört. Die 16-Jährige betont, dass ihre Klassenkameraden dies nur gesagt haben, „um mich aufzuziehen“. „Für mein Abschlusszeugnis habe ich hart gearbeitet“, so Angelina Barthel, der Durchschnitt von 1,1 sei kein Zufallsprodukt. Die „Überfliegerin“ aus der 10 a verlässt die Sekundarschule Annaburg mit gemischten Gefühlen. Sie wird Lehrer und Mitschüler vermissen, den engsten Freundeskreis, den Tratsch auf dem Pausenhof, das tägliche Klingelzeichen. „Zickenkrieg gab es auch“, meint die Teenagerin, die nach den Ferien in Berlin auf einer Fachholschule Sozialwesen studiert. „Die Arbeit mit Menschen ist meine große Stärke“, meint die 16-Jährige, deshalb haben ihre Mitschüler sie auch zur Klassensprecherin gewählt.