Annaburger Schüler bereiten für das Osterkonzert Grüße an Wincent Weiss vor

Lina (v.l.) und Laura Benedix, Josie Kathleen Thinius und Mia Müller überlegen mit dem MDR Sachsen-Anhalt-Moderator Lars Wohlfahrt, welche Grußbotschaften sie an Wincent Weiss richten wollen.

Annaburg/MZ - Diese Osterferien werden die sieben Sekundarschüler aus Annaburg nicht so schnell vergessen – sie gestalteten gemeinsam mit MDR Sachsen-Anhalt-Moderator Lars Wohlfahrt Grußbotschaften an Wincent Weiss. Der Sänger wird mit vielen weiteren Musikern am kommenden Samstag beim Osterfeuer des Radiosenders MDR Jump auftreten.