Annaburg/MZ - In Annaburg ist eine Fußball-Ära zu Ende gegangen. Nach Jahren als Dauergast in der Landesklasse zieht sich der Verein freiwillig in die Kreisoberliga zurück. „Mit Florian Klöpping (31), Philipp Grundmann (31) und Markus Gräbner (29) beendet nicht nur geballte Erfahrung (über 860 Pflichtspiele auf Landesebene) ihre aktive Karriere, sondern es verlassen uns auch drei Jungs, die über eine Dekade den Annaburger Fußball geprägt haben. Ihr seid grün-weiße Legenden“, so der Club bei Facebook.