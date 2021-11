Annaburger Heideschau: Warum Züchter den Anbruch einer schwierigen Zeit befürchten

Annaburg/MZ - Frank Eich spricht das ihn bedrückende Thema gleich an. Die drohende Stallpflicht für Geflügel beschäftigt die Züchter am Sonnabend, als die Annaburger Heideschau in der Schlosskirche eröffnet wird. Sollte es erneut zu den gravierenden Einschränkungen kommen, sagt der Vorsitzende des Annaburger Geflügelzuchtvereins, „wäre das für unsere Tiere eine schlimme Sache“.

Seit dem Bekanntwerden, dass eine in Wittenberg gefundene Saatgans mit Geflügelpest infiziert ist (das Ergebnis einer zweiten Analyse steht noch aus; die MZ berichtete am Sonnabend) sind Geflügelzüchter beunruhigt. Sollten die Tiere erneut über Wochen im Stall gehalten werden müssen, hätte das negative Auswirkungen auf die Zuchten. Frank Eich hofft, dass sich Geflügelfreunde nicht von den möglichen drohenden Einschnitten entmutigen lassen.

Stefan Schmidt übergibt die Trophäe an Wilfried Linde. Frank Grommisch

Zweitbeste Resultat

Auf diese negativen Botschaften folgt eine ganze Reihe guter, bezogen auf die Annaburger Heideschau, die am Sonnabend und Sonntag unter Einhaltung der 3G-Regeln besucht werden konnte. Von vier Preisrichtern waren bereits am Donnerstag letztlich insgesamt 337 Tiere bewertet worden. Achtmal entschieden sie sich für das höchste Prädikat „vorzüglich“. Das sei das zweitbeste Ergebnis in einer Annaburger Schau, fügt Frank Eich dazu an. 16 Tiere wurden mit „hervorragend“ bewertet.

Mit Spannung wird in jedem Jahr erwartet, wer den größten Pokal, den des Annaburger Bürgermeisters, in Empfang nehmen kann. Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft Annaburg) überreicht ihn an Wilfried Linde. Mit sechs seiner Tauben der Rasse Mittelhäuser (weiß) hat er sich diesen Erfolg gesichert. Nicht zum ersten Mal kann er solch eine Trophäe in Annaburg in Empfang nehmen. Bereits zum dritten Mal sei ihm das gelungen, sagt der Stolzenhainer, der rund 20 Jahre dem Annaburger Verein angehört, wie er berichtet. Die Mittelhäuser züchtet er wohl seit etwa 50 Jahren. Schon während seiner Lehrzeit habe es ihm diese Rasse angetan und ihr halte er weiterhin die Treue. Und der weiße Farbenschlag soll es sein, auch wenn es inzwischen andersfarbige Neuzüchtungen gibt, wie er wissen lässt.

Ein Zwerghuhn der Rasse Holländer Weißhauben von Johannes Döring Frank Grommisch

Erfolg für Neuzugang

Für sehr bemerkenswert hält Frank Eich, dass mit Johannes Döring in der Kategorie große Hühner, Wassergeflügel, Jugend ein Neuzugang Vereinsmeister geworden ist. Erst seit Januar gehört er dem Annaburger Geflügelzuchtverein an. Als bester Gastaussteller wird Hubert Warkus aus Neudeck bei Herzberg geehrt. Fünf Tiere kommen in der Kategorie in die Wertung. Warkus gewinnt mit Tauben der Rasse Cauchois.