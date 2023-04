In den noch unbelaubten Bäumen sind die Gespinste gut zu erkennen.

Annaburg/MZ - Das Betreuungsforstamt Annaburg warnt vor einem umfangreichen Auftreten des Goldafters. Darüber informierte Philipp Nahrstedt, Leiter des Betreuungsforstamtes Annaburg, in einer Mail an die MZ-Redaktion. Er schreibt: „Wer mit offenen Augen durch die Ortschaften Gerbisbach, Schöneicho, Rade, Battin, Rettig, Klöden und Hemsendorf fährt, kann derzeit in den Kronen von Eichen, Obstgehölzen und Sträuchern zahlreiche ungewöhnliche, weiße Gebilde entdecken. Es handelt sich dabei um die Gespinste des Goldafters (Euproctis chrysorrhea).“