Die 186. Auflage des Heimatfestes startet am Mittwoch.

ANNABURG/MZ - Am morgigen Mittwoch ist es soweit: Die 186. Auflage des Schloss- und Heimatfestes in Annaburg startet zum ersten Mal mit der Kürung der ersten Rosenprinzessin um 19 Uhr. Die Kulisse zu der Zeremonie liefert das Hinterschloss. Am Donnerstag, 15. Juni, wird das Traditionsfest um 15 Uhr eröffnet. Den Auftakt bildet die Kaffeetafel der Senioren, die von Käpt’n Kuck unterhalten

werden. Am Abend (19.30 Uhr) findet die Auslosung des Gewinnspiels statt. Im Festzelt bringt Matthias Machwerk mit seinem Programm „Vom Neandertaler zum Alimentenzahler“ das Publikum zum Lachen.