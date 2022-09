Annaburg bleibt fahrradfreundlich

In Purzien stimmen Annaburgs Stadträte für eine Mitgliedschaft im Verein „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt“.

In annaburg haben die Räte eine wichtige Abstimmung getätigt.

Annaburg/Purzien/MZ/GRO - Annaburg wird Mitglied im Verein „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt“. Die Entscheidung ist am Dienstagabend in der Stadtratssitzung im Bürgerzentrum in Purzien einstimmig getroffen worden. Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft Annaburg) hatte zuvor daran erinnert, dass sowohl im Kultur- und Sozialausschuss als auch im Haupt- und Finanzausschuss das Für und Wider dieses Schritts abgewogen wurde.