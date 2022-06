Angeblich hohe Nickelwerte: Was Experten zur Trinkwasser-Qualität im Jessener Land sagen

Die MZ fragte Experten nach Erfahrungen von Qualitätsanalysen und was von Tests mit Billiggeräten aus dem Internet zu halten ist.

So sieht das Ergebnis eines Elektrolysetestes von Jessener Leitungswasser (beide rechte Gläser, wobei das zweite von rechts abgekochtes Wasser ist) und von Flaschen-Mineralwasser (li.) mit handelsüblichem Elektrolyseur aus.

Jessen/MZ - „Bei den etwa 25 bis 30 Proben in diesem Jahr auf Schwermetalle haben wir durchweg keine erhöhten Nickelwerte feststellen können“, erklärt Ramona Stephan. Sie ist im Verein Arbeitsgruppe Umwelttoxikologie in Mittweida für die östlichen Bundesländer zuständig. „Die Nickelwerte bewegten sich alle im Bereich von 0,000x Milligramm pro Liter“, so Ramona Stephan. Wobei nicht einmal unterschieden wird, ob es sich um Hausbrunnen- oder öffentliches Trinkwasser handelt, wenn es vom Kunden nicht extra dazu betont wird. Zur Erinnerung: Der gesetzliche Grenzwert für Nickel im Trinkwasser liegt bei 0,02 mg/l.