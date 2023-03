Der Jessener Holzbildhauer und Maler Klaus Kuhrmann hat seinen 85. Geburtstag gefeiert. In seiner Werkstatt steht er noch immer mehrere Stunden am Tag. Demnächst will er in Wittenberg ausstellen.

An Ideen mangelt es nicht - Jessener Künstler plant die nächste Ausstellung in Wittenberg

Jessen/MZ - Das Telefon habe schon häufig geklingelt, sagt Klaus Kuhrmann am Freitagvormittag. Auch Besucher stellen sich ein, aus gutem Grund, denn der Jessener Holzbildhauer und Maler feiert seinen 85. Geburtstag. Geboren wurde er in dem Haus, in dem er mit seiner Ehefrau lebt. Später am Tag steht die Feier in kleinem Familienkreis an.