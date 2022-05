Am Jessener Ehrenmal wird an die Befreiung von und mit Leid und Schmerz erinnert

Jessen/MZ - „Ja auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben...“ Vier Liedzeilen sind das aus einem Text, den der Bielefelder Hannes Wader bereits 1980 schrieb. Und zwar auf einen englischen Song, ein Anti-Kriegs-Lied, das das Schicksal eines Gefallenen im Ersten Weltkrieg beschreibt.

Thomas Lippmann, Vize-Fraktionsvorsitzender der Linken im Landtag, sang den Text von Hannes Wader am gestrigen Sonntag vor dem Ehrenmal in der Annaburger Straße in Jessen.

Thomas Lippmann vor dem Ehrenmal Klaus Adam

Allen, die sich an diesem 8. Mai wie jedes Jahr am Ehrenmal versammlten, war klar, dass die Erinnerung an die Befreiung der Welt vom Hitlerfaschismus nicht losgelöst werden kann vom Gedenken an viele Menschen, die in aktuellen Auseinandersetzungen ihr Leben lassen. Es sei gerade jetzt wichtig, „den Schmerz und das Leid im Bewusstsein zu halten, die durch Zerstörung und Mord über die Völker gebracht wurden“, sagte Lippmann in seiner Rede an die Teilnehmer des Gedenkens.

Eingeladen hatte die Partei Die Linke im Kreis und im Altkreis Jessen. Wie jedes Jahr legten auch die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Lichtenburg, Melanie Engler, und Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD) Blumengebinde nieder. Jahn lobte am Rande der Gedenkveranstaltung ausdrücklich die Organisatoren, dass sie daran Jahr um Jahr festhalten. „Es bleibt gerade heute wichtig, den Befreiern zu danken, die millionenfach ihr Leben gaben, um Krieg und Holocaust zu beenden“, so Lippmann in seiner Ansprache.

Und betonte, „während wir die Gefallenen ehren, sterben wieder Menschen, gibt es wieder Massengräber und unendliches Leid“. Dabei sollten doch aus den beiden Weltkriegen Lehren gezogen worden sein. „Kriege sind und bleiben eine Geißel der Menschheit“, so Lippmann. Kein neuer Krieg könne frühere Kriege relativieren oder aus ihnen heraus legitimiert werden. Kriege blieben immer und überall Verbrechen gegen die Menschheit - und von jedem Aggressor. „Kein Krieg kann je gewonnen werden. Es bleiben immer Leid und Verlust, Vertreibung und Entwurzelung auf Jahre hinaus“, so Lippmann.

Anmerkung: Allein seitdem Eric Bogle den Originalsong zu obigem Text verfasste, 1976, listet das Online-Lexikon mindestens 79 Auseinandersetzungen auf, die das Wort Krieg im Namen tragen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs seien 60 bis 65 Millionen Menschen in Kriegen gestorben.