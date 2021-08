Am glitzernden Fluss

Elster - Allen Unkenrufen zum Trotz: Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite, als am frühen Samstagnachmittag auf der Elbpromenade in Elster Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) das Schifferfest eröffnet.

„Hätten wir das Zelt nicht aufgebaut, hätte es jetzt bestimmt geregnet“, war für Heimatvereinsmitglied Lutz Feldhusen die vorsorgliche Arbeit keineswegs umsonst. So bietet die Überdachung nun Schutz vor der Sonne, die die sich kräuselnde Oberfläche des Flusses glitzern lässt. Die Besucher auf der Elbpromenade genießen den Anblick und mit den Klängen der Jessener Blasmusikanten herrscht endlich wieder eine von vielen lange vermisste Volksfeststimmung.

Am liebsten für immer

„Es ist so schön, sie hier alle zu sehen!“, ruft die 23. Miss Elbenixe den Gästen zu. Sie führt durch das Nachmittagsprogramm und hat dafür Verstärkung mitgebracht: Die Sächsische Weinprinzessin „seit fünf Tagen a.D.“, Jenny Zumpe, und die Glücksburger Heidekönigin Sara Löbnitz. Auch die Amtszeit der Letztgenannten endet in wenigen Tagen, während der Elsteraner Heimatverein Stephanie Ott noch ein drittes Jahr als Repräsentantin der Schifferstadt gewährt.

„Am liebsten würde ich für immer Miss Elbenixe bleiben“, sagt die 27-Jährige. „Ich würde es bis ins hohe Alter machen, wie die englische Queen.“ Aber der Heimatverein hat wohl doch ein anderes Bild von einer Seejungfrau. Und so hegen alle Hoffnungen, dass im nächsten Jahr wieder unter großem Aufgebot die 24. Repräsentantin am Elsteraner Elbufer anlanden kann.

Zum maritimen Flair dieses Festes tragen auch die Schiffsmodellbauer der Elbewerft Elster bei. Unter anderem haben sie ein Marine-Schnellboot und verschiedene Ausführungen von Schleppkähnen mitgebracht. Alle schwimmfähig und funkferngesteuert, allerdings ist eine Vorführung im Elbstrom nicht möglich.

Die drei von der Schiffswerft - Frank Klemm, Fabian Jenzsch und Martin Lehmann (von Links) - präsentieren ihr Hobby. (Foto: Ute Otto)

Die Elsteraner Elbewerft befindet sich im Keller der Sekundarschule. Dort hat Fabian Jenzsch als Schüler in der Arbeitsgemeinschaft von Karl-Heinz Peschke seine ersten Schiffsmodelle gebaut. Inzwischen hat der 24-Jährige den Vereinsvorsitz von Peschke übernommen. Der Senior leitet aber immer noch die AG.

Würde am liebsten immer Miss Elbenixe bleiben: Stephanie Ott. (Foto: Ute Otto)

Als Konstruktionsmechaniker arbeitet Jenzsch auf einer echten Werft, wenngleich in Roßlau längst keine Schiffe mehr vom Stapel laufen. Dafür werden schwere Stahlbauteile, etwa für Brücken, gefertigt. „Aktuell bauen wir Schleusentore für den Neckar“, erzählt Jenzsch. Das Werkeln an den Modellen sei führ ihn entspannend. „Die Modellbausätze, die es zu kaufen gibt, sind oft sehr einfach“, erklärt Jentzsch. Da seien manche filigrane Teile aus Kunststoff, die bei der geringsten Erschütterung abbrechen. „Die habe ich hier aus Messing nachgebaut“, zeigt er auf die Schnellbootbeschläge. „Das ist eine ziemliche Fummelei.“ Interessenten können sonntagsvormittags von 9 bis 12 Uhr gern in der Elbewerft vorbei schauen.

Alles bedacht

Inzwischen ist die Kaffeezeit angebrochen, Mandy Maaz vom Eiscafé gegenüber hat Torten und Kuchen selbst herübergebracht. Gekonnt bugsiert sie die Stücken auf die Teller. Älteren Herrschaften ist Silke Wolter vom Heimatverein behilflich und bringt die Bestellungen an den Tisch. „Wo sitzen sie denn?“, fragt sie die Renterin am Kuchenbuffet. Die Antwort: „Bei Herta.“

Das Wetter hat gehalten, so dass am Abend Bootskorso und Feuerwerk stattfinden konnten. „Und die Band war richtig klasse“, berichtet Lutz Feldhusen. So war es fast wie bei den „richtigen“ Schifferfesten der Vorjahre. Schließlich hatte nicht nur die schlechte Wetterprognose den Organisatoren vom Heimatverein um Sabine John etliches Kopfzerbrechen im Vorfeld beschert, sondern auch die steigende Corona-Zahl. Mit Kontrolle der Impfnachweise, bereitliegenden Testkits und Registrierung aller Gäste haben die Veranstalter auch diesbezüglich eine pragmatische Lösung gefunden. (mz)