Am alten Rewe-Markt in Jessen soll es keinen Vollsortimenter mehr geben

Zu Beginn der Stadtratssitzung wurden Feuerwehrführungskräfte bestätigt und vereidigt. Der Jessener Stadtratsvorsitzende Gunter Danneberg gratuliert ihnen - im Foto Mario Schmidt (Mitte), der die Ortswehr Holzdorf und Reicho neu übernimmt. Außerdem Olaf Löser, Seyda, Dirk Schütze, Naundorf, Klaus Unger und Hartmut Lange, beide Linda. Die vier Letztgenannten wurden für sechs weitere Jahre in ihren Funktionen bestätigt.

Jessen/MZ - Nach wie vor hegen Jessener Stadträte in ihrer Beratung an diesem Dienstag Bedenken, künftigen potenziellen Investoren zu verwehren, am noch bestehenden Standort des Rewe-Marktes erneut einen Vollsortimentsmarkt einzurichten. Dennoch erhielt die Vorlage der Verwaltung, solche Einschränkungen vorzusehen, mit 17 Ja-Stimmen die mehrheitliche Zustimmung der Abgeordneten. Allerdings eben auch sechs Gegenstimmen und zwei Enthaltungen.