Als der Verein in die Poliklinik in Jessen einzog

Margit Mehr erinnert an den Einzug in die ehemalige Jessener Poliklinik. Warum das Haus mehr ist als ein Vereinsdomizil.

Jessen - Fast 20 Jahre hatte die ehemalige Poliklinik in der Jessener Robert-Koch-Straße leergestanden, als im Frühjahr 2008 Margit Mehr mit dem Vorstand des Wir-Vereins das Haus besichtigte um zu prüfen, ob es als neues Vereinsdomizil in Frage kommt. „Es war gruselig. Überall hingen dicke Spinnweben von den Decken“, erzählt die Vereinschefin.

Der Tipp war von Deddo Lehmann gekommen, er war damals Zweiter Beigeordneter des Landrates in Wittenberg, erzählt Margit Mehr. Mit seinen Angeboten war der knapp neun Jahre zuvor gegründete Verein an den beiden Jessener Standorten aus den Nähten geplatzt. Zumal 2005 die Jessener Tafel ins Leben gerufen worden war. In einer Halle in der Henningstraße wurden seinerzeit die Lebensmittelspenden sortiert und ausgegeben.

Alles passend

„Das Haus passte perfekt zu uns. Und es passt nach wie vor“, sagt Margit Mehr. Ausreichend Räume, zentrale Lage dort, wo die Zielgruppe - ältere und bedürftige Menschen - zu Hause ist. Das Mietangebot anzunehmen, „war damals eine große Entscheidung. Wir haben die Mitglieder abstimmen lassen, ob sie bereit sind, das mitzutragen.“ Die Erinnerung daran, wie die Ehrenamtlichen herangingen, das Haus herzurichten, Räume zu renovieren, die Küche zu fliesen, überwältigt Margit Mehr noch heute. „Da hat sich das Wir so richtig bewahrheitet.“

Das Ziel, im Advent dort die erste Veranstaltung anbieten zu können, wurde tatsächlich erreicht. Auf großen Papierbögen hatte die Chefin für jede Etage die Raumnutzung geplant: im Keller Landfrauenküche und Tafel, im Erdgeschoss Schneiderei, Wäscherei, der Soziale Dienst und das Info-Lädchen und im Obergeschoss die Spielzeug- und Tauschbörse mit Kostümverleih, Bibliothek, Kreativabteilung, Verwaltung und der Offene Treff.

Für das Foto haben die Mítarbeiter des Mehrgenerationenhauses etwas typisches für ihren jeweiligen Bereich mitgebracht. (Foto: Ute Otto)

Seit 2016 ist der Wir-Verein mit dem Objekt Robert-Koch Straße im Bundesförderprogramm „Mehrgenerationenhaus“. Diesem Ziel dient der Offene Treff. Ob Senioren zum Kaffee und Plausch, oder Mütter, die ihre kleinen Kinder in Obhut wissen möchten, wenn sie Arzt- oder Behördengänge zu erledigen haben; ob Schüler, die basteln möchten - mit dem Status Mehrgenerationenhaus ist die Zielgruppe längst nicht mehr auf die Bedürftigen beschränkt. Gleichwohl weiß Margit Mehr, dass es diesbezüglich in der Bevölkerung Vorbehalte gibt, beruhend auf Vorurteilen.

Diese abzubauen, versäumt der Verein keine Gelegenheit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und zu zeigen, dass seine Mitarbeiter für alle da sind. Die Bastelfeen der Kreativabteilung etwa werden rege von verschiedenen Festausrichtern gebucht, um die Kinder ihrer Gäste beschäftigen zu lassen. Tage der offenen Tür gab es vor der Pandemie mindestens zwei im Jahr. „Wir werden das alles wieder aufnehmen, wenn sich die Lage normalisiert hat“, versichert die Vereinschefin.

Basteln beim Tag der offenen Tür im Mehrgenerationenhaus (Foto: Ute Otto)

Der offene Treff laufe bereits wieder. Fortgesetzt wird ebenfalls die Kooperation mit den Grundschulen Jessen und Seyda sowie den Sekundarschulen Jessen und Annaburg. Dort leiten „Wir“-Mitarbeiter in den Schulen bzw. am Schwanenteich verschiedene Arbeitsgemeinschaften, umgekehrt kommen Sekundarschüler zu Praktikumstagen ins MGH.

Auch lassen verschiedene Bildungsträger ihre jungen Leute zur Berufsvorbereitung im sozialen Bereich schnuppern. Nicht zuletzt ist der Verein Einsatzstelle für den Bundesfreiwiligendienst und für gerichtlich angeordnete Sozialstunden.

Herausforderung der Zukunft

Mit seinen Hauswirtschaftsdiensten ist der „Wir“ e.V. bei Kranken- und Pflegekassen gelistet. Menschen, die von ihrer Kasse Haushaltshilfe bewilligt bekommen, können die Putzfeen des Vereins engagieren, abgerechnet wird über die Kassen. „Das ist ein eigenständiger gemeinnütziger Wirtschaftsbereich bei uns“, erklärt Margit Mehr. „Diesen Bereich wollen wir ausbauen und uns damit auch flächenmäßig erweitern.“

Vorstellbar wäre auch, die Landfrauenküche mit „Essen auf Rädern“ einzubinden. Während der pandemiebedingten Schließzeiten sei das Essen bereits zu Stammkunden gebracht worden. Solche Ideen seien wichtig, um den Verein zukunftsfähig zu machen. Da die Bundesanstalt für Arbeit den Förderschwerpunkt zunehmend auf die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen auf den ersten Arbeitsmarkt legt, sinkt das Arbeitskräftepotenzial für Träger, die wie der „Wir“ e.V. durch geförderte Beschäftigung entstanden und gewachsen sind. Armut aber wird es immer geben, und Menschen, die Hilfe brauchen. Denen fühlt sich der Verein verpflichtet. „Wir suchen immer neue Herausforderungen für die Menschen“, sagt die Vorsitzende. „Das ist ein Geben und Nehmen.“ (mz)