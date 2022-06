Alpaka-Feriencamp für 15 Kinder von Inhaftierten in Lindwerder

15 Kinder von Strafgefangenen erleben eine Woche lang eine Auszeit vom Alltag in Lindwerder. Was ihnen dort geboten wird.

In Workshops können die Kinder spielend Spaß haben. Antje Stegert fertigt mit den Jungen und Mädchen im Feriencamp kuschelige Alpakas.

Lindwerder - Es sind zwar keine Tipi-Zelte, die am Ende der Wiese des Heide-Alpakahofes in Lindwerder stehen, aber die großen Gruppenzelte mit den grasenden Alpakas dazwischen verbreiten durchaus ein Gefühl von Freiheit, Abenteuer und Wildnis. Und spätestens wenn sich Hans-Joachim Schwan - alias „Alter Bär“ - in hellbrauner Indianerkleidung als Camp-Häuptling vorstellt, glaubt man tatsächlich, im Wilden Westen zu sein.