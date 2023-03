Jessener Weingut Hanke übernimmt „Katzenzehe“ in Kleindröben. Was die Verpächter sich wünschen und welche Traditionen erhalten bleiben.

Winzer Ingo Hanke, hier beim Rebschnitt, wird mit dem Jessener Familienbetrieb künftig auch die Anbauflächen in Kleindröben bewirtschaften.

JESSEN/KLEINDRÖBEN/MZ - Bei der Weinlese im Herbst des vergangenen Jahres hat ein Gerücht auf der „Katzenzehe“ für viel Gesprächsstoff gesorgt. Das Weingut Hanke aus Jessen übernimmt ab 2023 die sechs Hektar große Anbaufläche in Kleindröben, schallt es durch die Reihen. Nun scheint langsam aber sicher Bewegung in die Geschichte zu kommen. „Es ist alles auf einem guten Weg“, bestätigt Winzer Ingo Hanke und ergänzt, dass lediglich noch ein paar finale Gespräche nötig sind, damit alles zu 100 Prozent in Sack und Tüten ist.