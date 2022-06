Allerhand zur Auswahl in Zörnigall

Feuerwehrleute und Gäste verbringen einen kurzweiligen Tag. Was sich die Cheforganisatorin wünscht.

Einmal in einer luftgefüllten Kugel auf dem Wasser umhertollen, war die große Attraktion für die Kinder beim Feuerwehrfest in Zörnigall.

Zörnigall/MZ - Zörnigall ohne Dorffest, das kann und darf doch nicht sein. Das sagten sich einige Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr des Zahnaer Ortsteiles. Und so wurde die Idee geboren, um das Gerätehaus herum ein eigenes Fest zu organisieren und natürlich alle Zörnigaller dazu einzuladen. Es wurde gleich auch noch der Feuerwehrverein aus der Taufe gehoben, um die anfallenden Arbeiten auf möglichst breite Schultern zu verteilen. Den Hut in puncto Organisation setzte sich Kinderfeuerwehrwartin Nicole Zimmermann auf. Am zurückliegenden Sonnabend gab es die zweite Auflage.