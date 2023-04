Die Rückrunde verläuft bisher durchaus positiv für die Männer aus Jessen. Nun steht mit der Begegnung in Kemberg eine Herkulesaufgabe an.

Allemannia 08 Jessen vs. Rot-Weiss Kemberg: Wie die Chancen für die Kicker stehen

Jessen hat in der vorigen Woche mit dem 3:0 gegen Kleinmühlingen eine wichtige Partie gewonnen.

Jessen/MZ - Auf dem Papier kann es ein sehr vorhersehbarer Spieltag in der Fußball-Landesliga werden. Alle Mannschaften der unteren Tabellenhälfte treten nämlich gegen Teams aus dem oberen Bereich an. Doch so einfach wie es auf dem Papier immer ausschaut, ist das im Sport bekanntermaßen selten.