Aline Hecht ist die 24. Miss Elbenixe

Elster/MZ - Elster an der Elbe hat seit Sonnabendnachmittag eine neue Miss Elbenixe. Es ist die mittlerweile 24. und sie heißt Alina Hecht. „Ich bin in Elster geboren und studiere gerade Soziale Arbeit in Magdeburg“, erzählt die 21-Jährige in ihrer ersten Rede als Repräsentantin der Schiffer- und Fischertradition den Gästen des 15. Schifferfestes in ihrem Heimatort. Ob es - zumindest an diesem Tag - eine Nachfolgerin für Stephanie Ott geben würde, stand angesichts der Regenprognosen, verbunden mit Unwetterwarnungen noch ein, zwei Tage vor dem Schifferfest gar nicht fest.