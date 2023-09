Schüler des Jessener Gymnasiums beteiligen sich am „World Cleanup Day“. Was sie in einer Stunde während ihrer Sammelaktion in Jessen finden.

Jessen/MZ - Gut gelaunt machen sich 24 Schüler und Schülerinnen aus den sechsten und siebenten Klassen des Jessener Gymnasiums auf den Weg. Ihr Ziel ist das kleine malerische Wäldchen hinter der Jahnsportanlage, durch das sich die Schwarze Elster schlängelt. Eigentlich haben sie schon Schulschluss und könnten in ein spätsommerliches Wochenende starten. Doch sie alle haben sich freiwillig dazu entschieden, eine Stunde dranzuhängen, um gemeinsam Müll einzusammeln.

Gemeinsames Engagement

Es ist Freitagnachmittag, ein Tag vor dem „World Cleanup Day“, an dem Victoria Anspach eine Aufräumaktion im Areal des Bahnhofes organisiert hat. Die Jessenerin hat bereits mehrfach den Bereich von Müll befreit. Sie berichtet in einem Gespräch mit der MZ von einer „übersichtlichen Teilnahme“ am Samstag, die sie etwas demotiviert habe. Deswegen ist sie umso erfreuter über das Engagement der Gymnasiasten.

„Eigentlich wollten wir schon in diesem Jahr eine gemeinsame Aktion machen, aber für die Schüler ist es einfacher, direkt nach dem Unterricht zu starten“, erklärt Marleen Poenicke, die vermutet, dass eine Aktion am Wochenende für viele mit erheblichem Aufwand verbunden gewesen wäre.

24 Schüler aus den Klassen 6 und 7 des Jessener Gymnasiums beteiligen sich an einer Müllsammelaktion. (Foto: Annette Schmidt)

Die Lehrerin hat die Aktion zusammen mit der Schulsozialarbeiterin Anja Wiesegart organisiert. So sind ausreichend Einweghandschuhe, Müllbeutel sowie Donuts und Fassbrause vorhanden. Die kulinarische Versorgung ist bewusst von der Pädagogin ausgewählt, denn „mit Speck fängt man Mäuse“, sagt Marleen Poenicke, die den Jugendlichen gerne eine Belohnung für ihren Einsatz in Aussicht stellt.

Den beiden Frauen kommt es darauf an, dass die Schüler auf die Müllproblematik aufmerksam werden. Sie sollen ein Gespür für ihre Eigenverantwortung bekommen, aber auch die Erfahrung machen, dass ein kleiner Beitrag etwas bewirken kann. Der Plan sieht vor, dass die Schüler am Wäldchen knapp 20 Minuten Müll sammeln und dann noch einmal auf ihrem Schulhof. „Bitte behaltet den Verkehr und die Uhr im Blick“, erinnert die Lehrerin ihre Schützlinge, die sofort in Gruppen ausschwärmen. Emma Gutzmer kehrt bereits nach drei Metern zurück, damit eine zerbrochene Bierflasche nicht den Müllbeutel aufschlitzt.

Emma Gutzmer hat schon nach drei Metern den ersten größeren Fund gemacht. (Foto: Annette Schmidt)

Die Prettinerin hat bereits Müllsammelerfahrung. Gemeinsam mit einer Freundin hat sie in ihrem Heimatort vor zwei Jahren selbst eine ähnliche Aktion ins Leben gerufen (die MZ berichtete). Als der Aufruf der Schule kam, war sie sofort dabei. „Ich finde das ist eine sinnvolle Aktion“, sagt die Sechstklässlerin, die gerne gesteht, dass die Donuts auch ihren Anteil haben. Ihre Gruppe aus fünf Mädchen hat nach wenigen Minuten bereits einige Plastikbecher, Zigarettenstummel sowie Packungen, Bierflaschen, eine Trinkflasche und sogar einen Nuckel eingesammelt.

Was die Mädchen überhaupt nicht nachvollziehen können, in ihren Müllsäcken haben sie einige gefüllte Hundekotbeutel deponiert. „Das macht gar keinen Sinn“, sagen die Schülerinnen unisono, die lieber an einem Freitag Müll sammeln als zu demonstrieren oder an Straßen festzukleben. „Demonstrieren ist wichtig, aber es hilft nicht, wenn man nicht auch handelt“, fasst Amelie Preuß zusammen.

Vom Wald auf den Schulhof

Nach der ersten Runde im Wäldchen sind die Müllbeutel schon sehr gut gefüllt, was die Schüler ernstlich erstaunt. Denn eigentlich machten die Wege einen sauberen ersten Eindruck. Ole Stolp kann es nicht glauben, dass er Autoteile gefunden hat. „So verschlammt wie die sind, scheinen sie im Wasser gewesen zu sein“, überlegt der Sechstklässler. Den Weg zurück zur Schule gehen die Schüler anders, immer wieder bückt sich einer von ihnen und hebt etwas auf.

Zu den kuriosen Funden zählen Autoteile, die Ole Stolp nahe der Schwarzen Elster entdeckt hat. (Foto: Annette Schmidt)

Auf dem Schulhof angekommen, nehmen sich Markus Seidel, Elias Waldner und Marlon Lossin das Gebüsch am Rondel vor. Sie ziehen Dosen, Flaschen und diverse Verpackungen hervor. Die Jungs aus der 7a haben nicht damit gerechnet, an dieser Stelle etwas zu finden. „Ich habe schon in der letzten Woche hier mit aufgeräumt“, erklärt Marlon. „Da drüben ist der Mülleimer“, meint Markus, der als passionierter Angler nicht versteht, warum sie so viel Müll am Fluss gefunden haben.

Die Siebtklässler Markus Seidler, Elias Waldner und Marlon Lossin scheuen sich nicht, auch in den Tiefen der Beete ihres Schulhofes Müll aufzusammeln. (Foto: Annette Schmidt)

Eines ihrer Fundstücke ist ein Stück Schlauch gewesen. „Man kann das doch alles zu Hause wegwerfen“, rätseln die Jungs, die auch nicht verstehen, wer sich die Mühe macht, den Müll in den Wald zu schleppen. Elias, der oft mit seiner Familie spazieren geht, sagt, „wir sammeln immer den Müll ein, den wir tragen können“. Die Jungs freuen sich ebenfalls auf die süße Belohnung.

Die Pädagoginnen sind über die gesammelte Menge erstaunt, die vom Bauhof abgeholt und entsorgt wird. Auf die Frage, wer bei der nächsten Aktion mitmachen würde, schnellen unverzüglich alle Arme in die Höhe.