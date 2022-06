Agrargenossenschaft Holzdorf sieht sich in rauer See

Mönchenhöfe/MZ - „31 Jahre Agrargenossenschaft Holzdorf bedeuten auch 31 Jahre Veränderung.“ Vorstandsvorsitzender Gerd Klaubert sagt das am Sonnabend zu hunderten Gästen im Saal des Betriebes in Mönchenhöfe. In dem Ort hat die Agrargenossenschaft ihren Sitz. Das 30-jährige Bestehen liegt bereits ein paar Monate zurück. Doch im Herbst 2021 gab es aus den bekannten Gründen nicht die Möglichkeit, es gebührend zu feiern. So wird am Sonnabend „30 plus eins“ begangen, mit Geschäftspartnern, mit Landverpächtern, Lieferanten und mit den 80 Beschäftigten, die der Agrargenossenschaft angehören und denen der Vorstandsvorsitzende besonders dankt.

