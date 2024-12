Adventsmarkt im Diest-Hof in Seyda: Wie das Fest gefeiert wird und warum nun immer montags in der Kapelle gebetet wird

Seyda/MZ. - Die Kriege in der Welt bereiten große Sorgen, jene in der Nähe, aber auch in der Ferne. Diakon Andreas Gebhardt, Leiter des Diest-Hofes in Seyda, hat die Befürchtungen angesprochen.