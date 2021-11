Adventskalenderaktion des Rotary Club Herzberg - Erlös kommt Kindern zugute

Jessen/Herzberg/MZ - Wie es Tradition ist, hat der Rotary Club Herzberg-Elsterland, der auch Mitglieder im Jessener Land hat, mit der Übergabe des seit zwölf Jahren alljährlich herausgegebenen Adventskalenders an den Landrat des Landkreises Elbe-Elster den Verkauf des Kalenders gestartet. Die Übergabe an Landrat Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) fand mit den coronatypischen Hygieneregeln in der Kreisverwaltung in Herzberg statt. Die Delegation der Herzberger Rotarier übergab den Adventskalender mit der Nr. 2.000 in Anwesenheit von Alina Kvint, die das diesjährige Titelbild gestaltet hat. Eine Reise im Wert von 2.100 Euro, gestiftet vom Herzberger Unternehmer Gerd Rothaug, sowie weitere rund 200 Preise warten auf die Gewinner.

Mit dem Erlös der Adventskalenderaktion gestalteten die Rotarier bereits zehnmal Weihnachtsfeiern. Diese fanden im Haus des Gastes in Falkenberg statt und waren verbunden mit der Aufführung der Falkenberger Tanzmäuse. Über 450 Kinder, darunter viele aus dem Jessener Gebiet, konnten nicht nur das Märchen und einen Imbiss genießen, sondern erhielten auch kleine Präsente. Dies war 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Doch auf eine Weihnachtsüberraschung mussten Kinder nicht verzichten. „Geschenkepakete“ mit vielen Präsenten wurden an Horte verteilt, auch im Stadtgebiet von Jessen.

Zu haben ist der Adventskalender für jeweils fünf Euro in den Filialen der Volksbank Fläming-Elsterland eG in Jessen und im Umland.

Am 16. Dezember werden die Gewinner gezogen. Die Nummern der Gewinnlose werden ab 18. Dezember auf den Internetseiten www.rc-herzberg.de und www.dsh-dentaltechnik.de veröffentlicht.