Adieu Holperpflaster! - Was Behörden und Anwohner über den Bau der Neuen Straße in Seyda denken

Nach vielen Jahren des Wartens und Hoffens soll sich nun für die Anwohner der Neuen Straße in Seyda etwas ändern. Aber die Bauzeit wird lange währen.

Die Neue Straße in Seyda ist seit Jahren sichtlich in keinem guten Zustand. Das nervt Anwohner und andere Nutzer.

Seyda/MZ - Binnen der nächsten zwei Jahre soll sich ein großes Ärgernis der Anwohner der Neuen Straße in Seyda abwenden. Und auch derer, die diese Straße regelmäßig passieren. Die Landesstraße 39 soll ab April – dieses Jahres, das muss womöglich betont werden, weil viele Anwohner es wohl kaum noch für möglich gehalten hatten – grundhaft saniert werden. Das berichtete die MZ am Montag unter Berufung auf das Infrastrukturministerium in Magdeburg. Die Jessener Redaktion erbat von dort weitere Details zum Ausbau.