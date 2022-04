Acht Spinnen im Seydaer Spargel-Einsatz

Seydaland hat an zwei Ständen Spargelverkauf gestartet. Warum Frühaufsteher im Vorteil sind und was sich Bettina Nitzschke-Dümichen wünscht.

Seyda/MZ - Die Verständigung funktioniert auch ohne Worte. Heinrich Könnecke winkt aus dem Fenster seines Fahrzeuges, Cornelia Klett deutet mit dem Daumen nach oben an: Es gibt noch Spargel! Der frühere Chef eines Busbetriebes visiert den Parkplatz vor dem Verkaufsstand in Seyda an und erzählt, dass er ein großer Fan des regionalen Edelgemüses sei.