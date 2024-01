Abwärtstrend in Elbe und Elster hält an

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Die Pegel der Flüsse in der Region sind weiter gesunken. Für die Elbe besteht keine Hochwasserwarnstufe mehr. Die Meldegrenze für die Stufe eins war am Pegel Torgau am Silvestertag nach 14 Uhr unter 5,50 Meter gesunken, Der Höchstwert war am 29. Dezember mit 6,44 Meter erreicht worden.