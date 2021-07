Abschiedsfest im Garten in Jessen

Eine Gartenparty zur Ausschulung in Mönchenhöfe für Schüler und Familie. Klassenfoto mit Oliver Bildhoff (v.l.), Daniela Kösterke, Jenny Schade, Steven Henschel, Carmen Böttcher, Alexander Egbe und Sonja Sproßig.

Mönchenhöfe - Vier Abschlusszeugnisse liegen im Garten von Lehrerin Daniela Kösterke bereit, verteilt zu werden. Die Pandemie hatte eine Feier im großen Rahmen unmöglich gemacht. So entschied das „Dream-Team“, wie sich die drei Kolleginnen Sonja Sproßig, Carmen Böttcher und Daniela Kösterke selber nennen, kurzerhand, etwas für ihre Jungs der Berufsschulstufe 2 und besonders für die Familien zu organisieren. In der Überzeugung, dass die vielen gemeinsamen Jahre einen gebührenden Abschluss verdient hatten.

Mutter nimmt Zeugnis an

Das kleine Fest wurde von einem traurigen Ereignis überschattet. Vor zwei Wochen erhielt die eingeschworene Gemeinschaft die traurige Nachricht, dass ihr Mitschüler Maik Schade verstorben war. Umso schöner war es für alle, dass Maiks Mutter Jenny am Montag stellvertretend für ihren Sohn gekommen war, um dessen Zeugnis entgegenzunehmen.

Im Anschluss zum gemeinsamen Frühstück ist es dann soweit. Die Gäste versammeln sich im dekorierten Garten zur feierlichen Zeugnisübergabe. „Heute trennen sich unsere Wege, ihr verlasst die Schule und beginnt einen neuen Lebensabschnitt“, sagt Daniela Kösterke in ihrer Rede, bei der kein Auge trocken bleibt.

„Ich habe Alexander und Oliver vor zwölf Jahren eingeschult, da waren sie noch kleine Kinder“, sagt Sonja Sproßig, die als Betreuerin die Jungs beim Erwachsenwerden immer begleitet hat. Oliver und Alexander starten ihr Berufsleben in der Werkstatt des Wittenberger Augustinuswerkes während Steven zum Internationalen Bund geht.

Stolz auf die Kinder

„Die können wir ins Leben schicken“, freut sich die erfahrene Betreuerin. „Wir und die Eltern sind so stolz, dass die Kinder den Abschluss geschafft haben.“ Den Nachmittag verbringen alle gemeinsam beim Tischtennis spielen und einem kleinen Grillfest. Beim Abschied fließen wieder die Tränen, als allen bewusst wird, dass dies jetzt wirklich das Ende ihres gemeinsamen Weges ist.

Sonja Sproßig, die seit 36 Jahren in dem Beruf arbeitet, weiß, dass sie nicht noch einmal Schüler die gesamte Schulzeit betreuen wird. „In neun Jahren gehe ich in Rente. Oliver und Alexander waren die letzten, die ich die gesamte Schulzeit begleitet habe.“ Trotzdem freut sie sich, mit Carmen Böttcher im Herbst wieder eine Unterstufe einzuschulen. Ihren Jungs wünscht sie, dass sie die Welt entdecken, jeden Tag zu ihrem schönsten machen und sich ab und an bei ihnen melden. (mz)