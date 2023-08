Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zahna-Elster/MZ - 11 Uhr in Zahna, 25 Grad Lufttemperatur, Wolken schieben sich immer wieder vor die Sonne und über 100 Kinder sind mit Eltern oder den Leiterinnen der Jugendclubs aus Zahna und Elster ins Freibad der Stadt gekommen, um den vorletzten Tag der Sommerferien im kühlen Nass zu genießen. Für die ersten 500 Kinder gilt am Dienstag freier Eintritt. Dieser wird vom Zukunftspaket des Bundes finanziert. Das Programm fördert Projekte in den Kategorien Kultur, Sport, gesunde Ernährung sowie Nachhaltigkeit und soll so vielen Kindern wie möglich zugutekommen.