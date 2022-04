Abi-Zeugnisse in Jessen ausgegeben

Abiturienten im Oberstufenzentrum in Falkenberg erhalten im zweiten Jahr in Folge ihre Zeugnisse im Auto.

Pia Rißmann aus Jessen freute sich, es endlich geschafft zu haben. Das sorgte natürlich auch in der Familie für beste Stimmung.

Jessen/Falkenberg - Die Hoffnung der Menschen, dass sich das Coronavirus als kurzfristiger Schrecken erweist, ging nicht in Erfüllung. Darunter zu leiden haben erneut die Zeugnisausgaben in den Schulen. Eine „normale“ Feierstunde wird den Jugendlichen sowie deren Eltern wiederum verwehrt. Das Berufliche Gymnasium des Oberstufenzentrums Elbe-Elster (OSZ) wusste diese Situation schon im vergangenen Jahr gut zu meistern. Aus den Erfahrungen daraus gab es daher auch für den Abiturjahrgang 2021 den höchsten schulischen Abschluss des Landes Brandenburg bei einem Drive In überreicht.