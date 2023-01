Ab April öffnet Annaburger Traditionsgaststätte neu

Tobias und Kati Sauer übernehmen zum April das Gasthaus am Annaburger Sportplatz. Sie wollen es als Veranstaltungshaus betreiben. Was das heißt.

Kati und Tobias Sauer übernehmen die bisherige „Manufaktur am Wald“ in Annaburg, hier mit Vanessa Seidel, die für den Medienauftritt sorgt. Das Foto, das Kati Sauer auf dem Handy präsentiert, zeigt eine Platte, wie sie die Familie bei Veranstaltungen selbst anfertigen wird.

Annaburg/MZ - Nur einen Monat wird das Gasthaus am Annaburger Sportplatz – noch steht der Name „Manufaktur am Wald“ daran – offiziell geschlossen bleiben. Wie berichtet hatte Noch-Betreiber Gerald Lexius den Vertrag mit der Stadt aufgelöst (siehe auch „Gekündigt zum Ende Februar“). Doch schon am 1. April wollen Tobias Sauer als Betreiber und seine Frau Kati das Objekt als „Veranstaltungshaus Zum netten Nachbarn“ wieder neu beleben. Die MZ sprach mit beiden über ihre Ziele, Vorstellungen und das Konzept.