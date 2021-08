69-jähriger Senior aus Mark Zwuschen noch nicht gefunden

Mark Zwuschen - Noch immer wird der 69-jährige Klaus Bruno Großmann aus Mark Zwuschen vermisst. Das erfuhr die MZ am Mittwoch auf Nachfrage aus dem Polizeirevier in Wittenberg. Der Senior war am Dienstagmorgen, 3. August, zum letzten Mal gesehen worden.

Mit Großaufgeboten

In den Tagen nach seinem Verschwinden hatte die Polizei mehrmals mit einem Großaufgebot nach dem Mark Zwuschener gesucht. Fährten- und Flächenspürhunde waren dabei im Einsatz. Auch von einem Hubschrauber aus wurde die Umgebung seines Wohnortes intensiv abgesucht. Das berichtete die MZ seinerzeit nach Angaben aus dem Polizeirevier.

Nach mehreren Aktionen im näheren und weiteren Umfeld des Ortes erschienen die unmittelbaren Möglichkeiten ausgeschöpft, hieß es dann. Die Ermittler erhofften sich daraufhin Hinweise aus der Bevölkerung. Die könnten zum Ausgangspunkt für eine gezieltere Suche genommen werden. Das antwortete die Wittenberger Polizeisprecherin am Ende der ersten Augustwoche auf eine Frage der MZ.

Spezialhunde eingesetzt

In der Zwischenzeit sei erneut mit Mantrailerhunden nach dem Vermissten gesucht worden. Solche Tiere spüren auch den geringsten Gerüchen von Menschen nach. Doch auch dies ging ergebnislos aus, wie die MZ am Mittwoch erfuhr.

Klaus Bruno Großmann wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 172 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er habe stellenweise lichtes und sonst graubraunes Haar. Bekleidet gewesen sei er am Tag seines Verschwindens mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose und grauen Stoffschuhen.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 03491/469-291 oder per E-Mail an lfz.pd-ost@polizei.sachsen-anhalt.de. (mz)