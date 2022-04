48-jähriger Jessener soll Polizisten per Gegensprechanlage beleidigt haben

Berufung eines Mannes wird verworfen. Angeklagter wird zu Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro verurteilt.

Der Eingang zum Landgericht in Dessau

Jessen/Dessau/MZ - Für den 48-jährigen Angeklagten bleibt es bei der Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro. Die 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau verwarf seine Berufung, mit der er einen Freispruch angestrebt hatte. Wie das Amtsgericht Wittenberg am 30. August vorigen Jahres ging auch die zweite Instanz davon aus, dass sich der Mann in Jessen der Beleidigung eines Polizeibeamten schuldig machte.