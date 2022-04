44-Jähriger wird in Jessen beim Zerstechen von Autoreifen ertappt

Jessen/MZ - In der Nacht zum Montag wurde der Polizei gegen 0.20 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann in der Geschwister-Scholl-Straße in Jessen Autoreifen zerstechen und sich aggressiv verhalten würde. Laut der Pressemitteilung der Polizei, bestätigte sich beim Eintreffen der Beamten die Beschädigungen von Autoreifen an mehreren Fahrzeugen.