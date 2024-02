Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Ein Reisezug mit Fans des Fußballclubs Rot-Weiß Essen hatte am Sonnabendabend einen längeren, ungeplanten Aufenthalt auf dem Bahnhof in Jessen. Landes- und Bundespolizei waren mit fünf Einsatzfahrzeugen und Sondersignalen dorthin geeilt. Aus dem Zug, der aus Dresden kam, wo sich Dynamo Dresden und Rot-Weiß Essen am Nachmittag in der 3. Liga ein 2:2-Unentschieden geliefert hatten, ist ein verletzter Mann geholt worden. Deshalb war auch der DRK-Rettungsdienst dorthin beordert worden.