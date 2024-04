Der Wahlausschuss Annaburg hat über die Bewerber entschieden. Wie die Situation in den Ortschaften ist.

31 Personen wollen gern in den Annaburger Stadtrat

Kommunalwahlen in Annaburg

Am 9. Juni wird gewählt.

Annaburg/MZ. - Wichtige Weichen für die Kommunalwahl sind auch in Annaburg gestellt. Der Wahlausschuss hat in seiner Beratung im Rathaus die eingegangenen Kandidatenvorschläge für den künftigen Stadtrat und die Ortschaftsräte geprüft und jeweils einhellig bestätigt. Bedenken wurden in keinem Fall geäußert.