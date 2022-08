Brauchtum zum Schul- und Heimatfest 3 Jahre - Theresa Zwicker erzählt von ihrer ungewöhnlichen Zeit als 27. Jessener Weinprinzessin

Theresa Zwicker hatte die längste Amtszeit als Weinprinzessin in Jessen. Was die junge Frau in drei Jahren erlebt hat und was sie sich für die Zukunft wünscht.