28. Jessener Weinhoheit - Kim Bischoff ist jetzt Prinzessin

Jessen/MZ - Vor der Prüfung mit den vielen Zuschauern auf der Freilichtbühne im Jessener Schlosspark hatte Kim Bischoff, die frisch gekürte 28. Weinprinzessin nicht gerade Angst, aber Respekt. Gegen die Nervosität halfen einerseits ihre langjährigen Erfahrungen als Tänzerin in der Jessener Showtanzgruppe und das Wissen, das an ihrer Seite Vorgängerin Theresa Zwicker, ihre Mentorinnen und viele weitere gekrönte Hoheiten aus der Region und anderen Weinanbaugebieten stehen. Diese nehmen die blonde Jessenerin gerne in ihrer Runde der Regionen-Botschafterinnen auf.