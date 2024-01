In Jessen hat die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Ein Autofahrer war 25 km/h zu schnell in der 30er Zone.

Jessen/MZ - Am 23. Januar wurde in der Zeit von 08.30 Uhr bis 11 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle im Kreuzungsbereich Alte Wittenberger Straße / Arnsdorfer Straße in Jessen in alle Richtungen durchgeführt.

Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten betrugen sowohl 30 km/h als auch 50 km/h. Bei 60 gemessenen Fahrzeugen wurden insgesamt zehn Verstöße festgestellt, wobei drei im Bußgeldbereich und sieben im Verwarngeldbereich lagen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit im 30 km/h- Bereich betrug 55 km/h und im 50 km/h-Bereich 67 km/h.