232.000 Euro mehr- Das Nebengebäude der Kita in Mühlanger wird teurer und später fertig

Zahna-Elster/MZ - Der Bau des Nebengebäudes für die Kindertagesstätte „Kinderland“ in Mühlanger wird teurer und später fertig als geplant. Darüber informiert Zahna-Elsters Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) die MZ. Mehrkosten in Höhe von 232.000 Euro hat der Stadtrat hierfür in einer Sondersitzung am Dienstagabend beschlossen, so Müller weiter. „Wir haben in allen Branchen mit Preissteigerungen von etwa 30 Prozent zu kämpfen“, erklärt er. Die Planung für das Nebengebäude wurde bereits im Jahr 2016 erarbeitet und im vorigen Jahr von der Stadt fortgeschrieben, gibt Müller weiter zu bedenken. Da überraschen die Mehrausgaben also nicht wirklich.